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Şanlıurfa'da 93 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 93 evde karantinaya alındı

AA03 Temmuz 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:42
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 31, Eyyibiye'de 12, Karaköprü'de 20, Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 5, Siverek'te 5, Suruç'ta 4, Viranşehir'da 9 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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