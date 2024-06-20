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Şanlıurfa'da acı bilanço: 17 kişi boğuldu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, 'Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım.' uyarısında bulundu.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da acı bilanço: 17 kişi boğuldu
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Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Şanlıurfa'da yaşanan suda boğulma olaylarına dikkati çekti.

Kanal, baraj ve göletlere girilmemesi çağrısında bulunan Şıldak, 2024 yılında şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişinin su kanalı, gölet ve benzeri yerlerde boğulduğunu bildirdi.

Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl yaz döneminde çok sayıda çocuğumuz ve gencimiz maalesef çok üzücü bir şekilde suda boğularak hayatını kaybediyor. Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım. Yeni can kayıplarını önleyelim."

Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili birimlere, Kaymakamlıklara ve DSİ'ye gerekli önlemlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için talimat verdiğini aktaran Şıldak, ailelerden de çocuklarını bu yönde uyararak yasak ve tehlike arz eden sulara girmemeleri yönünde tedbir almalarını istedi.

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