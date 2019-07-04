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Şanlıurfa'da adliye çıkışı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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