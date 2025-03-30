İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Şanlıurfa'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında kız alıp-verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Olay, Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında kız alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan A.S. (50), M.S. (60), F.S. (42) ile V.S. (29), İ.S. (38), İ.T. (49) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası jandarma ekipleri, Büyükziyaret Mahallesi ve Suruç Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.