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Şanlıurfa'da annelere ve hamilelere aşı çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da annelere ve hamilelere aşı çağrısında bulunuldu.

AA2 Kasım 2021 Salı 11:06 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:06
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aşılama oranının artırılması için sağlık ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alev Esercan, Kovid-19'un gebelerde daha ağır seyrettiğine dikkati çekerek, hamilelerin hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığı için aşı olması gerektiğini belirtti.

Aşı olmayan gebelerin ve doğum yapan annelerin yoğun bakıma yatışları ve ölümlerinin artığını aktaran Esercan, şunları kaydetti:

"Hastanemizin dört girişinde aşı uygulama birimlerimiz halkımıza aşı konusunda hizmet vermekte. Aynı zamanda hastane içerisinde servisleri gezen, bütün hastaları gören, aşı olmak isteyen hastalarımıza aşı yapan bir ekibimiz var. Gebeler için özel olarak kadın doğum polikliniklerimiz içerisinde, gebelerimiz, normal ve sezaryen ile doğum yapan annelerimizin aşılarını yapabiliyoruz. Hem gebelerimiz hem de doğum yaptıktan sonraki annelerimizin Kovid-19'a yakalandıktan sonra yoğun bakıma yatışları ve anne ölümleri maalesef artmaya başladı. Bebek ölümleri artmaya başladı. Lütfen aşımızı gebeyken ve doğum sonrası da mutlaka zamanında olalım. Aşı olmayan gebeler bu hastalığa yakalandıkları zaman bebekleri de tehlikede olabilir."

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