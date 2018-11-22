Şanlıurfa’da arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Özveren kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında kavga yaşandı. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada her iki taraftan toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti ve Birecik’teki hastanelere kaldırıldı. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.