Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Özveren kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında kavga yaşandı. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada her iki taraftan toplam 6 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti ve Birecik’teki hastanelere kaldırıldı. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA