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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeşten biri öldü, 2'si kayıp

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri öldü, 2'si kayboldu. Suda kaybolan Emirhan ve Halenur'u bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 17:46 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 17:46
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin fark etmesiyle Elif Nur Mece sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif Nur, hastanede hayatını kaybetti.

Suda kaybolan Emirhan ve Halenur'u bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı.

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