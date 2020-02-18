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Güncel

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Bu yıl ikna edilerek teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi

AA18 Şubat 2020 Salı08:34 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:34

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.

Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor. Siirt İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 2015 yılında terör örgütüne katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, bu yıl ikna edilerek teslim olan terörist sayısının son olarak Suruç'ta teslim olan bu kişiyle 35'e yükseldiğini bildirdi.

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