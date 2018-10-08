Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA