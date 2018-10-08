Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.