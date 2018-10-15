Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği istihbaratını alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçleri, PKK/PYD mensubu teröristi, Maden Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Zanlı, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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