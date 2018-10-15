Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği istihbaratını alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, PKK/PYD mensubu teröristi, Maden Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

Zanlı, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA