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Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor

Şanlıurfa'da, göl, gölet, nehir gibi yerlerdeki boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının bunaltıcı düzeyde seyrettiği kentte sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmek için bu alanlara Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe "Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır" uyarı levhaları yerleştirdi.

Fırat Nehri kıyısı, Siverek Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü park alanı, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri bölgesi ile Halfeti ve Birecik sahil yollarına yerleştirilen levhalarla, suya girmek isteyen vatandaşlar uyarılıyor.

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