Şanlıurfa'da bulunan askeri mühimmat imha edildi

Alınan bilgilere göre, Güvercin Mahallesi'nde evinin yakınlarında hayvan barınağı yapmak için temel kazan Mehmet İnal, kazı sırasında çıkan toprak arasında metal bir cisim buldu.

Buldukları cismin mayın olduğunu düşünen İnal, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemleri almasının ardından alanda başka mühimmatın olma ihtimaline karşı, Maviş isimli mayın arama köpeği ve detektör ile arama yapıldı.

Dün temel kazısı için çalışmaya başladıklarını belirten Rıdvan İnal, cismi bu sabah fark ettiklerini söyledi. Cismi mayına benzettiklerini ifade eden İnal, "Ne olduğunu anlamadık, internete attım daha sonra babam mayına benziyor diye tarif etti. Korktum belki patlar diye jandarmayı aradım." diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu alandaki mühimmat, güvenli bir şekilde mahallenin dışına çıkarılarak fünye ile imha edildi.

Askeri yetkililer mühimmatın patlamamış obüs mühimmatı olduğunu bildirdi.