Şanlıurfa'da bulundu! Ekipler hemen harekete geçti

Latince ismi Varanus griseus, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen hayvan Şanlıurfa'da görüldü.

Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Ekiplerce koruma altına alınan çöl varanının, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiği bilinen hayvanın kentte bitkin halde bulunduğu kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak' sözlerine yer verildi.

YETİŞKİN BİR ÇÖL VARANI 1,2 METREYE KADAR UZAYABİLİYOR

Çöl varanının yaklaşık 1,2 metreye kadar uzayabildiği ve ülkemizde sadece Şanlıurfa'da yaşadığı biliniyor.