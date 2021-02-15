Şanlıurfa'da dehşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:18

Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet T. ile eşi Hatice T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından tabancayla Hatice T'yi vuran Mehmet T, daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hatice T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet T'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.