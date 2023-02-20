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Şanlıurfa'da depremde yıkılan boş binaların enkazı kaldırılıyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan boş binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da depremde yıkılan boş binaların enkazı kaldırılıyor
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Kentin farklı bölgelerinde yıkılan ve ilk etapta içerisinde insan olmadığı için sonraya bırakılan enkazlar için çalışma başlatıldı.

Boş binaların enkazından iş makinelerince kamyonlara yüklenen moloz ve hafriyat çeşitli döküm sahalarına boşaltılıyor.

Görevliler, çalışmalar esnasında bulunan değerli eşyayı da toplayıp muhafaza altına alıyor.

Bölgede görevli güvenlik güçleri, enkaz bölgesinden çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşya için tutanak tutuyor.

Savcılık incelemeleri kapsamında da enkazlardan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.

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