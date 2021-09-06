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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:52
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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