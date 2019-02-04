Şanlıurfa'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamada araçlar alev aldı
Şanlıurfa'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yakındaki araçlar, alev aldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yanan araçlara müdahale etmeye başladı.
- DHA
Bahçelievler Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası alevler, trafonun yakınındaki araçlara sıçradı. Park halindeki araçlar, yanarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye görevlileri sevk edildi. Enerjinin kesildiği ve polisin önlem aldığı bölgede itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışması yürütüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.