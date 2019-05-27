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Şanlıurfa’da emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda 9 DEAŞ’lı yakalandı

Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 kişi yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgi edinilen 9 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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