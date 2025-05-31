İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da feci çarpışma: Ortalık can pazarı
Güncel

Şanlıurfa'da feci çarpışma: Ortalık can pazarı

Siverek-Viranşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da feci çarpışma: Ortalık can pazarı
ABONE OL

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (32) idaresindeki 63 TF 172 plakalı araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen M.Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile, araçlarda yolcu olarak bulunan R.P. (24), H.P. (44), A.A. (21), E.A. (27) ve M.Y. (26) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.