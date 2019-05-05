Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Kalfalar Mahallesi'nde bisiklet süren Mehmet Güreke'den bir süre haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Güreke'nin mahalle civarında bulunan 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştüğü görüldü.

Yakınları tarafından çukurdan çıkarılan çocuğun, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.