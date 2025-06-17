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Şanlıurfa'da İHA destekli silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Bozova ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA17 Haziran 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da İHA destekli silah kaçakçılığı operasyonu
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Viranşehir'de 1, Bozova ilçesinde 7 adrese İHA destekli operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, jandarma ekiplerinin kırsaldaki bir adrese operasyon düzenlemesi, ev ve eklentilerinde yapılan aramalar ve çuvalların arasına gizlenmiş uzun namlulu silahların ele geçirilmesi yer alıyor.

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