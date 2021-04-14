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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi'nde, akraba iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada Adil Taşdirek ile oğlu Selam Taşdirek öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 21:16
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Olay akşam saatlerinde Hilvan'a bağlı Akçaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Özmen ve Taşdirek aileleri arasında hayvan otlatma alanı olarak kullanılan tarlanın sürülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Adil Taşdirek ile oğlu Selam Taşdirek ve Mustafa Özmen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı baba ve oğlu ile Mustafa Özmen, ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil Taşdirek ile oğlu Selman Taşdirek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Akçaören Mahallesi'nde iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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