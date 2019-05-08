Şanlıurfa'da ikiz bebekler yataklarında ölü bulundu

İddiaya göre, Şair Nabi Mahallesi'nde anne Fatoş Yedikardeş, evde 3 aylık ikizleri Murat ve Meral'i emzirdikten sonra yataklarına bıraktı.

Bir süre ev işleriyle uğraşan Yedikardeş, daha sonra yanlarına gittiği bebeklerinin hareket etmediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Eve gelen Acil Servis ekipleri, bebeklerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeklerin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.