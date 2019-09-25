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Şanlıurfa'da İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde (GAPTEM), gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Osman Aydoğan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Köş, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Eray Çınar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Ertuğrul Eğin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve diğer ilgililer katıldı.
 
Şanlıurfa'nın tüm sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Erkuş tarafından sunum yapılarak yaşanan sorunlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
 
Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Şanlıurfa'deki doğum ve çocuk nüfusun fazla olması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi konunun takipçisi olacağını belirtti.
 
Meşe, genç nüfus üzerine de daha çok çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.
 

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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