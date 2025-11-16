İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 2 işçi ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapımı süren tek katlı bir inşaat çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA16 Kasım 2025 Pazar 13:19
Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 2 işçi ağır yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İnşaatı güvenlik çemberine alan jandarmanın bölgede bekleyişi sürüyor.

