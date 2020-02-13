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Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ (50), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Karadağ'ın başına 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

AA13.02.2020  14:59 - Güncelleme: 13.02.2020  15:01

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ, iş yerinde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına 7 mermi isabet eden Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye kamerada

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