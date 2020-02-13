Mobilyacı, iş yerinde öldürüldü

AA 13.02.2020 14:59 - Güncelleme: 13.02.2020 15:01

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ, iş yerinde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına 7 mermi isabet eden Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.