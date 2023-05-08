İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5074
  • EURO
    21,4561
  • ALTIN
    1267.3
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nahit Dağdelen idaresindeki 05 EE 726 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Mahmut Keskin yönetimindeki 27 E 2016 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri Mahmut Keskin ve Nahit Dağdelen ile yolcu olarak bulunan Oruç ve Umut Dağdelen yaralandı.

Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Keskin ile Oruç Dağdelen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.