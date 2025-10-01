İSTANBUL 22°C / 14°C
  Şanlıurfa'da korkutan yangın: İşyeri alevlere teslim oldu
Güncel

Şanlıurfa'da korkutan yangın: İşyeri alevlere teslim oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 09:28
Şanlıurfa'da korkutan yangın: İşyeri alevlere teslim oldu
Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki züccaciye malzemesi satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına 27 araç ve 89 personelle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

