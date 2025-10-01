Şanlıurfa'da korkutan yangın: İşyeri alevlere teslim oldu

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki züccaciye malzemesi satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına 27 araç ve 89 personelle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.