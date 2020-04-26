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Şanlıurfa'da koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 1 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA26 Nisan 2020 Pazar 17:19 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:19
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesinin Kurtuluş, Hilvan ilçesinin ise Ovacık mahalleleri ile Karaköprü ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu ilçelerdeki 2 mahalle ile 1 bina da 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Narlıkuyu, İpekyol ve Batıkent mahallerinde ise 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği de bildirildi.

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