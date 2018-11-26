Şanlıurfa'da kuzenini silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli tutuklandı

Şehir merkezindeki Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde kuzenini Ethem B.'yi (55) 14 Kasım 2018'de silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan Ali B'yi (53) arayan polis ekipleri, zanlının merkez Karaköprü ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler Ali B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan vücuduna 5 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda yatan Ethem B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kentte, 14 Kasım 2018'de bir kişinin silahla kuzenini yaralama anı güvenlik kamerasına yansımış, saldırgan ise kaçmıştı.