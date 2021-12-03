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Güncel

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı seferberliği sürüyor

Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

AA3 Aralık 2021 Cuma 09:53 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 09:53
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, kapı kapı dolaşarak özellikle dışarı çıkmakta zorlanan hasta ve yaşlıların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, salgınla mücadeledeki en önemli aracın aşı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara aşının önemini anlattıklarını ifade eden Emik, şunları kaydetti:

"Bölgemizde sürecin başından bu yana köy köy, sokak sokak dolaşarak aşı faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bugünkü aşı planlamamızda ilçemize bağlı Yardımcı, Sağlık, Seksenören, Karaali, Keçikıran, Uğurlu mahallelerimizde mahalle meydanlarında, taziye evlerinde aşılama faaliyetlerinde bulunmaktayız. Aşılama oranlarımızı arttırana kadar yılmadan, peşini bırakmadan sahada olmaya devam edeceğiz."

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