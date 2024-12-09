Şanlıurfa'da mühimmat ticaretine emniyet darbesi! Binlerce parça ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik bir tırda silah parçaları taşındığını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Siverek'te durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 23 bin 115 parça ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.