Şanlıurfa'da okullarda aşı seferberliği

AA 26 Ekim 2021 Salı 11:16 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 11:16

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aşılama oranının artırılması için sağlık ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, kırsal mahallerdeki okulları ziyaret ederek, öğrencilere Kovid-19 ile ilgili bilgiler verip aşı olmanın önemini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Atlas, aşı çalışmaları kapsamında Kısas Mahallesi'ndeki liseyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin ilçedeki nüfusun tamamına ulaşıp onları aşılamak olduğunu aktaran Atlas, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün imkanlar seferber ediliyor. Farklı bölgelerde farklı yerlerde aşı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Genç nüfusumuzun aşılanması için yapmış olduğumuz programlarla liselerimizi geziyoruz. Bu konuyla ilgili eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim çalışmasından sonra ailelerin onayı alınarak gençlerimizi aşılıyoruz. Hastalığın gençlerde görülme oranının artması sebebiyle aşılamalarımızı daha da hızlandırarak etkili şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eğitimimize ara vermeden devam etmemiz için hem öğrencilerin hem de ailelerimizin aşı çalışmalarımıza katkı sunarak aşı olmalarını bekliyoruz."