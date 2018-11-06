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Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, İ.L. yönetimindeki 63 M 1486 plakalı halk otobüsü, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan erkek çocuğu, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun ailesini tespit etmeye çalışıyor.

Öte yandan otobüs sürücüsü İ.L. ise gözaltına alındı.

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