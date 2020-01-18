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Güncel

Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, patlayıcı bulunan otomobilin imha edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha yakalandı.

AA18.01.2020  09:56 - Güncelleme: 18.01.2020  09:56

Dün akşam Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda durdurulan ve içinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobille ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, sürücü M.M'nin ardından Şanlıurfa'da 8 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonla 8 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Gözaltında bulunan 9 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda durdurulan otomobilde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunmuş, güvenlik önlemleri altında araç kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmişti.

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