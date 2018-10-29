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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Ekinci'ye (28) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

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Kazada ağır yaralanan Ekinci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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