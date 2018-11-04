Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kız çocuğu öldü

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Emniyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye İşcan'a çarptı.

Ağır yaralanan İşcan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.