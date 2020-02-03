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Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 14 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

AA03.02.2020  12:03 - Güncelleme: 03.02.2020  12:03

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, "örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık" soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda, 15 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Operasyonda, bir kamyonun üzerindeki depoda 10 ton ham petrol, boru hattına takılan 1 vana ve 30 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.

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