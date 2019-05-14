Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu 13 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 kişiyi, örgütsel doküman ve dijital malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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