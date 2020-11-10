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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA10 Kasım 2020 Salı 13:18 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 13:18
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir'de 3 Kasım'da polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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