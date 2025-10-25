İSTANBUL 18°C / 13°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
  • Şanlıurfa'da polis memuruna bıçaklı saldırı: Zanlı yakalandı
Güncel

Şanlıurfa'da polis memuruna bıçaklı saldırı: Zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis merkezi önünde görev yapan bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan memur hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un görevi başında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, yaralı polis memuruna şifa temennisinde bulunuldu.

