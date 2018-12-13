Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle köprü ulaşıma kapandı

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış trafikte zaman zaman aksamalara da neden oluyor.

Ceylanpınar'a yaklaşık 3 kilometre mesafedeki, kırsal mahallelerle ulaşımı sağlayan Çırpı Deresi üzerindeki köprü, taşkın sonucu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri köprünün trafiğe açılması için bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Siverek ve Birecik ilçesi kırsalındaki birçok bölgede yağışlar nedeniyle ekili arazilerin su altında kaldığı öğrenildi.