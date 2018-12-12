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Şanlıurfa'da sağanak ulaşımı aksattı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kırsal mahallerle ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yolun bazı kesimleri çöktü.

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Kent merkezi ve ilçelerde birkaç gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Viranşehir ilçesinden Demirci ile Küçük Görümlü mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, sel suları nedeniyle hasar görüp çöktü.

Viranşehir Belediyesi ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

İş makineleriyle yaklaşık 2 saattir devam eden çalışmaların, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.

Öte yandan Siverek ilçesinde yağışlar nedeniyle birçok bölgede, ekili arazinin sular altında kaldığı öğrenildi.

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