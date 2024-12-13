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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, KOM, Terörle Mücadele, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Haliliye, Hilvan, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, kırsal arazideki evlerin eklentilerinde ve odunların arasında yapılan aramalarda, 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, bu silahlara ait 31 şarjör ve 2 bin 110 mermi ele geçirildi.

Operasyonda dron da kullanan ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliyi de yakaladı.

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