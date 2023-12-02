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Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 9 adrese İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 308 fişek, 83 tabanca mermisi, 48 av tüfeği kartuşu, 9 şarjör, 7 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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