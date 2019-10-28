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Şanlıurfa'da sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde ara verilen eğitim öğretim başladı.

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Terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin sınır bölgelerinde eğitime verilen ara sona erdi.

Bugün tüm okullarda eğitim öğretim başladı.

Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğrenciler, okullarına ve öğretmenlerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Laçinkaya, okula tekrar başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirten Laçinkaya, "Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve derslerimi özlemiştim. Derslere tekrar başladığım için çok mutluyum. Okulların tatil olduğu sırada bol bol okuma yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hikaye kitabımı okudum. Şimdi çok daha iyi okuduğum için ve tekrar okuluma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Ebrar Yıldırım da tekrar okula geldiği için memnun olduğunu belirterek, ara verdikleri derslerine kaldıkları yerden tekrar devam edeceklerini ve kayıplarını en kısa zamanda telafi edeceklerini ifade etti.

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