Şanlıurfa’da sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen bir terörist sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin bir teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağını belirlemesi üzerine Suruç ilçesindeki Suriye sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan PYD/PKK üyesi teröristi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.
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