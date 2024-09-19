Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki Yusuf Bozkurt iddiaya göre, evlerinin yakınından geçen sulama kanalı çevresinde oynadığı sırada bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çocuklarına ulaşamayan aile, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı. Çocuğu kanalda hareketsiz gören yakınları, kanal dışına çıkararak kendi imkanları ile Harran Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.