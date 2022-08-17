İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2022 Çarşamba / 20 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9622
  • EURO
    18,2922
  • ALTIN
    1018.3
  • BIST100
    2980
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Güncel

Şanlıurfa'da, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

DHA17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Harran'a bağlı Kütüklü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarladan dönen vatandaşlar, sulama kanalında hareketsiz bir kadını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.