28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7045
  • 6,26
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı!

MHP'den son dakika 'Devlet Bahçeli' açıklaması

MHP'den son dakika 'Devlet Bahçeli' açıklaması

Gara'da 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Gara'da 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

O karadan sonra AB'den ABD'ye misilleme tehdidi!

O karadan sonra AB'den ABD'ye misilleme tehdidi!

Irak'ta geriim artıyor! İnternet erişimi kesildi

Irak'ta geriim artıyor! İnternet erişimi kesildi

Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

'Fransa, Türkiye’yi eleştirecek sicile sahip değil'

'Fransa, Türkiye’yi eleştirecek sicile sahip değil'

Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu

Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA